國際財經

美國商務部公布，5月新屋動工量以年率計有109.2萬間，為8個月新低，按月減少5.5%；市場預期122萬間及升4.1%。前值經修正後為新增115.6萬間及減少2.8%。數據意味著建築業可能令第二季度經濟承壓。

至於期內獲建築許可證有116.8萬間，亦為去年4月以來最低，市場料124.9萬間。獲建築許可證按月減少4.9%，市場料升1.7%。

儘管市場購買需求旺盛，但熟練工人及閒置土地短缺仍然令建築業承壓，而建築商較先前樂觀程度亦有所下降。