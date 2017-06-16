國際財經

周四(6月15日)美國公布的經濟數據好壞參半：雖然上周首次申領失業救濟人數下跌至3周新低23.7萬，優於預期24.1萬，而且6月費城聯儲製造業指數錄得27.6，高於預期24.9，但5月進口價格指數按月下跌0.3%，創去年2月以來最大降幅，而5月工業產出增長持平，5月製造業產出意外下跌0.4%，兩者均遜於預期增長。

不過，美國總統特朗普(Donald Trump)周四稱，不遠的將來將公布非常棒的GDP數據，並將這歸功於他的政府推動放鬆監管，加上此前美國聯儲局一如預期加息0.25%，並維持今年再加息一次和開始縮減資產負債表的計劃，市場對於美國經濟前景的樂觀預期再度升溫，推動美滙指數在短短24小時內回升逾1%至97.55附近。

美元走強及美國的加息前景令倫敦金走勢備受壓力，金價周四持續尋底，最低見1251.1美元，較日內高位下跌逾15美元。

雖然倫敦金目前仍維持於日線圖的小型下降通道內波動，後市應有機會進一步跌穿1250美元，並下探1245美元支持(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，但臨近周末的平倉盤或有機會帶動金價出現小幅反彈，加上美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)正在調查美國總統特朗普是否企圖妨礙司法公正，若此事件有不利於特朗普的進一步發展，倫敦金或可受惠於美國政治風波所刺激的避險買需。短期留意金價上方阻力1260美元及1268美元(從1295.7美元至1251.1美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，短期內若金價反彈至1268/1270美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1274美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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