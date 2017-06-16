訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:45 國際財經

【看圖測市】倫敦金續尋底 惟需警惕周末技術反彈

放大圖片

周四(6月15日)美國公布的經濟數據好壞參半：雖然上周首次申領失業救濟人數下跌至3周新低23.7萬，優於預期24.1萬，而且6月費城聯儲製造業指數錄得27.6，高於預期24.9，但5月進口價格指數按月下跌0.3%，創去年2月以來最大降幅，而5月工業產出增長持平，5月製造業產出意外下跌0.4%，兩者均遜於預期增長。

不過，美國總統特朗普(Donald Trump)周四稱，不遠的將來將公布非常棒的GDP數據，並將這歸功於他的政府推動放鬆監管，加上此前美國聯儲局一如預期加息0.25%，並維持今年再加息一次和開始縮減資產負債表的計劃，市場對於美國經濟前景的樂觀預期再度升溫，推動美滙指數在短短24小時內回升逾1%至97.55附近。

美元走強及美國的加息前景令倫敦金走勢備受壓力，金價周四持續尋底，最低見1251.1美元，較日內高位下跌逾15美元。

雖然倫敦金目前仍維持於日線圖的小型下降通道內波動，後市應有機會進一步跌穿1250美元，並下探1245美元支持(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，但臨近周末的平倉盤或有機會帶動金價出現小幅反彈，加上美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)正在調查美國總統特朗普是否企圖妨礙司法公正，若此事件有不利於特朗普的進一步發展，倫敦金或可受惠於美國政治風波所刺激的避險買需。短期留意金價上方阻力1260美元及1268美元(從1295.7美元至1251.1美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，短期內若金價反彈至1268/1270美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1274美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。