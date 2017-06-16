國際財經

英國脫歐談判將如期於下周一啟動，加上希臘債務壓力紓緩，抵消聯儲局加息及縮減資產負債表(縮表)的鷹派舉動，市場氣氛好轉，歐洲股市中段持續造好。

截至本港時間下午6時22分，英國富時100指數報7471點，升52點或0.7%；德國DAX指數報12735點，升44點或0.35%；法國CAC40指數報5252點，升35點或0.68%；意大利富時MIB指數報20898點，升51點或0.25%。

歐盟統計局公布，歐羅區5月消費者物價調和指數(HICP)較去年同期上漲1.4%，符合市場預估；歐羅區第一季勞工成本則較去年同期增長1.5%。

英國與歐盟脫歐談判將如期於下周一啟動，英國財政大臣夏文達(Philip Hammond)稱，應將保護就業和經濟繁榮作為談判中的優先任務。

另外，歐洲央行副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)今日將參加歐盟經濟暨財政事務理事會會議。美國達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)則會在明日凌晨參加Park Cities Rotary Club問答環節，或會披露未來經濟前景看法。

道指期貨現報21343點，升23點。

紐約原油期貨現時每桶報44.69美元，升0.23美元或0.52%；倫敦布蘭特期油報47.28美元，升0.36美元或0.75%。