國際財經

周四(6月15日)凌晨兩點美國聯儲局一如市場預期宣布加息25個基點，基準利率上調至1%-1.25%，為美國聯儲局在2008年金融危機後的第四次加息，而點陣圖顯示聯儲局今年仍會再加息一次，明年加息三次的預期不變。聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在會後聲明中更表示加息將會持續，若經濟進展符合預期，可能會相對較早實施縮減資產負債表的計劃。此外，美國總統特朗普(Donald Trump)周四稱不遠的將來將公布非常棒的GDP數據，並將這歸功於他的政府推動放鬆監管。受多重利好因素推動，美滙指數強勢收復97.00並升至97.50上方，美元/日圓則大幅拉升逾1%至日內高點110.97。

今天(6月16日)日本央行委員會以7-2的投票結果維持政策利率在-0.1%不變，符合市場的普遍預期。不過，日本央行行長黑田東彥(Takahide Kiuchi)召開新聞發布會時稱，現在拿出特定的退出刺激政策計劃仍不合適，若主要經濟體目的是2%通脹目標，現在的利率將會維持很長一段時間，同時也表示80萬億日圓只是日債購買的粗略指引，該言論亦否定了此前市場對日本央行似乎正在悄悄收緊貨幣政策的猜測，這拖累日圓進一步下跌，令美元/日圓進一步上破111.00至時段高點111.37，刷新自2017年6月5日以來的高位。

隨着英國大選結束以及美國聯儲局一如預期加息，近期的風險事件逐步釋放，市場對黃金、日圓的避險需求持續下降，推動美元/日圓自6月14日觸及近兩個月低位108.81以來反彈逾200點。鑒於日本央行再次選擇維持利率不變，加之日本數據未能體現該國經濟改善：6月8日公布的日本第一季度國內生產總值(GDP)按年增長1.0%，遠遜於預期增長2.4%。市場焦點著重關注美國加息步伐，若美國數據進一步改善，增強市場對美國聯儲局年內再次加息的信心，美元/日圓料受兩國貨幣政策差異的支持而進一步反彈。

事實上，美元/日圓目前已突破日線圖的下降楔形頂部110.00附近水平(自2017年5月11日高位114.36延伸而下的高點連線)，加上日線圖上顯示滙價曾兩次考驗109.00而形成小雙底形態，我們預計美元/日圓在短長期內仍有進一步上行空間。若美元/日圓未來有效突破112.00重要阻力，後市或會進一步上探112.40/112.50(小雙底的上升量度目標)甚至113.00附近水平。但若美元/日圓短期內失守110.50一線支持，恐將再次回落考驗110.00。

策略方面，我們根據6月5日的策略已在111.00沽出美元(目標110.10，升穿111.45止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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