美國白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)表示，白宮方面尚未確定如何與國會合作提高聯邦債務上限。
特朗普政府呼籲國會在8月休會期到來前調高債務上限，但馬爾瓦尼稱，政府官員尚未決定採取何種立法形式。
財長努欽與馬爾瓦尼對處理方式有不同想法。馬爾瓦尼試圖淡化有關情況，說不是白宮又或是共和黨有分歧。
美國政府的舉債總額上限目前約19.8萬億美元。提高上限只能通過國會表決。
由於今年稅收減少，財政部需要增加借貸以支持赤字開支，因此市場人士相信，政府較預期早達至債務上限。
今日 12:22 國際財經
美國白宮預算辦公室主任馬爾瓦尼(Mick Mulvaney)表示，白宮方面尚未確定如何與國會合作提高聯邦債務上限。
特朗普政府呼籲國會在8月休會期到來前調高債務上限，但馬爾瓦尼稱，政府官員尚未決定採取何種立法形式。
財長努欽與馬爾瓦尼對處理方式有不同想法。馬爾瓦尼試圖淡化有關情況，說不是白宮又或是共和黨有分歧。
美國政府的舉債總額上限目前約19.8萬億美元。提高上限只能通過國會表決。
由於今年稅收減少，財政部需要增加借貸以支持赤字開支，因此市場人士相信，政府較預期早達至債務上限。
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