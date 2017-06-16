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今日 10:51 港股直擊 國際財經

萬科傳洽商加入中國財團競購普洛斯

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外電引述知情人士透露，萬科(02202)正洽商加入競購總部設於新加坡的倉儲運營商普洛斯(Global Logistic Properties)的財團。

知情人士表示，萬科已經展開磋商，希望成為中國競購財團的約六個主要投資者之一，這一競購財團獲得厚樸投資管理，高瓴資本和普洛斯高層的支持。

知情人士稱，投資者的確切數量，以及他們將在財團中所持的權益比例尚未確定。

據普洛斯網頁介紹，公司業務遍及中國、日本、巴西和美國等117個城市，擁有並管理約5500萬方米的物流基礎設施。

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