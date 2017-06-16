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今日 10:16 國際財經

Facebook用人工智能刪恐怖分子帖

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Facebook表示，開始利用人工智能技術，幫助識別恐怖分子發布的帖子，同時把反恐專家隊伍的人數擴大至150人以上。

曾經擔任檢察官的Facebook全球公共政策主管Monika Bickert表示，該公司在過去一年取得重大進展。人工智能技術首先會用在識別明顯違反Facebook使用條款的內容，例如斬首或其他恐怖的照片或視頻，並阻止用戶將其上傳至Facebook。

有關系統亦可識別與推廣極端主義內容的頁面或群組的用戶，或創建假賬戶在網上傳播有關內容的用戶。

Facebook試圖反駁外界的指控，指它未能採取足夠行動阻止極端分子宣傳在網上傳播。

在德國、英國和法國討論對不能刪除恐怖分子帖子的平台實施罰款之際，Facebook宣布，它致力於使其網站成為對恐怖分子來說非常敵對的環境。

最近倫敦和曼徹斯特遭遇的恐襲，加大科技公司受到的壓力，要求它們向外界證明它們在採取行動。曾經指責社交平台為恐怖分子提供網絡安全空間的英國首相文翠珊(Theresa May)，本周與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)啟動針對社交媒體公司的聯合反恐行動。

目前德國、英國和法國正討論處罰不能刪除恐怖分子帖子的平台。

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