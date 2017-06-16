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英國與歐盟脫歐談判將如期於下周一(19日)啟動。

英國政府發聲明確認，英國與歐盟首輪脫歐談判將於下周一展開，雙方同意於《里斯本條約》第50條之下的正式談判現可啟動。

聲明指，脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)，與歐盟的脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)同意作此宣布。

脫歐談判須於2019年3月29日前完成，英國傳媒預料，首輪談判重點討論英國與歐盟可能達到1000億歐羅的「分手費」，以及在英國的歐盟公民，以及在歐洲的英國公民權利問題，之後再討論貿易協議。

有報道指，戴德偉下周稍後時間還將向參加歐盟峰會的各國領導人通報脫歐談判的進程。歐盟峰會將於下周四及周五，在比利時布魯塞爾召開，預料脫歐談判是焦點之一。

英國將是第一個脫離歐盟的成員國。脫歐談判原本亦預定下周展開，但因首相文翠珊(Theresa May)在上周的大選喪失在國會多數優勢，引發是否如期展開談判的質疑。文翠珊其後表示，時間表維持不變。不過，她承受壓力增加，要求她軟化政府態度，以及維持英國與歐洲單一市場的密切關係。

文翠珊今年3月29日致函歐盟，正式開啟英國脫歐程序。歐洲理事會的聲明透露，歐盟將盡可能地創造機會與英方達成協議，未來仍期望英國成為其緊密的夥伴。