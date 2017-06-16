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今日 02:19 國際財經

比特幣價格急挫19% 挨近2000美元

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虛擬貨幣比特幣周四即市進一步急挫19%，最低見2076.16美元。該款虛擬貨幣周一曾升逾3000美元，今年以來累計升幅達三倍，但其後出現下滑。其他虛擬貨幣價格也受壓。

比特幣自周一出現的下滑，與貨幣交易平台Coinbase出現交易暫停有關。有關情況引起投資者關注。

同時，高盛日前警告科技股位高勢危，也指出比特幣可能同樣有下滑風險。科技股其後回落，同時也影響比特幣價格。

另外，美國參議院討論打擊洗黑錢與資助恐怖分子活動的法例，比特幣等虛擬貨幣的交易也可能受到波及。消息對比特幣不利。

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