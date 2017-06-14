國際財經

美國總統特朗普周四在白宮表示，相信短期內公布的經濟數據，好像本地生產總值(GDP)等，將是很好的數據。

白宮沒有闡釋特朗普所指的數據是哪些數據。不過，特朗普在周二曾經指出，期望第二季GDP公布之時將有良好表現，主要是受到商界情緒樂觀所推動。

經濟學家普遍認為，7月24日公布的美國第二季GDP增幅可望有較佳表現，增幅平均值預測現時為2.4%，優於首季的1.2%，也高於2009年以來的平均值2.1%。特朗普一直希望推動GDP年增幅至3%。