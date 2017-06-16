即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局在香港時間周四凌晨公布議息結果，一如市場預期加息0.25厘，聯邦基金利率升至介乎1厘至1.25厘水平，為今年第二次加息。根據該局委員作出的利率預測(dot-plot)顯示，維持年底聯邦基金利率中位數為1.375厘不變，顯示年內將再加息一次，即今年合共三次調高息口。

同時，議息聲明首度交代縮減資產負債表(縮表)安排，表示如果經濟發展符合預期，該局今年內將開始把規模達4.5萬億美元的資產負債表逐步縮小。按照計劃，縮表啟動後每月將減持60億美元國債和40億美元按揭證券；縮表規模每3個月增加一次，直至達到每月縮減300億美元國債和200億美元按揭證券；市場預期將於9月展開縮表。

最新利率期貨顯示，聯儲局在年底舉行的最後一次議息會議加息機會率只有47.8%，低於五成，反映自3月以來美國多項經濟數據差過預期，通脹又沒有明顯升溫跡象，令市場人士對今年餘下時間是否有需要加息存有疑問。

由於市場普遍認為美國通脹上升乏力，或阻礙下半年加息進程，美國10年期國債孳息近日持續回落，與兩年期國債息差已縮窄至不足80個基點，且有進一步惡化傾向，令美債孳息曲線(yield curve)愈趨扁平。若聯儲局的縮表行動要避免加劇長短息差趨平的情況，就有必要拋售長期國債，好讓孳息曲線重新變得陡峭。與此同時，美國的加息進程也帶來了對美元升值的預期，將有助美滙指數下半年反彈；以買美元、沽美債為投資主調的「特式交易」(Trump Trade)或將復活。

港股方面，恒生指數昨天甫開市即跌穿20天線(約25691點)，其後於25600點水平爭持，最終以全日最低位收市，收報25565點，挫310點(1.2%)，再創本月新低；大市成交額743億元。全日有近千隻股份下跌，整體大市升跌股份比例為32：68，顯示港股跌勢頗為全面。值得留意的是，恒指及國企指數均於過去4個交易日內兩度出現9-1跌市。鑑於港股年初以來的升市大多集中於指數成分股，如今這些股份出現沉重沽壓，意味恒指短期走勢或將持續轉弱。

另一方面，信報EJFQ系統內主要指數日線輪動圖(無基準)顯示，恒指近日不論是相對表現或相對動力皆明顯向左下方發展，且下跌速度有所加快，現時正處於「轉差」方格內。行業寬度更反映近八成板塊(19個行業)的成分股股價高於50天線比率低於50%。由此可見，港股市底疲弱，短期內要扭轉局面並不容易。

從技術走勢看，恒指周三上試10天線受阻回落，昨天更明顯失守20天線，為4月24日以來首次收市低於該線【圖】，反映恒指技術走勢開始轉弱。另外，恒指周線RSI跌穿70水平，或預視4月19日至今的反彈浪已告一段落。正如6月6日「信圖分析」一欄指出，當恒指周線RSI確認跌穿70水平，往後約半年時間內恒指多錄得負回報。本周尚餘一個交易日，恒指今天收市水平將十分關鍵。

目前恒指下方支持可參考50天線(約24986點)，這水平恰巧與於去年底至今的上升趨勢線，以及黃金比率反彈回調23.6%約25004點位置相若，料有一定承接力。

信報投資研究部

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