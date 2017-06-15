國際財經

美國勞工部公布，截至6月10日止當周，美國上周初領失業救濟金人數為23.7萬人，按周減少8000人，市場原本預期減至24.2萬人，連續第二周減少。

同時，美國初領失業救濟金人數已連續第119個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.3萬人，按周增加1000人。

另外，截至6月3日止當周，美國續領失業救濟金人數為193.5萬人，按周增加6000人，市場原本預期減至192.3萬人。