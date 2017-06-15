國際財經

周三(6月14日)美國公布的經濟數據普遍表現遜於預期：5月消費物價指數(CPI)按月下跌0.1%，按年增長1.9%，扣除食品和能源價格的核心CPI按月增長0.1%，按年增長1.7%，創下兩年新低，而5月零售銷售意外按月下跌0.3%，創2016年1月以來最大跌幅。疲弱的美國數據一度推動倫敦金升穿阻力1270美元，急升逾10美元至1279.3美元。

不過，美國聯儲局在周四(6月15日)凌晨2時一如市場預期宣布加息0.25%。儘管聯儲局預計美國今年通脹仍低於其2%的通脹目標，並對疲軟的通脹表示擔憂，但仍維持今年將再度加息一次(即今年共加息3次)、明年加息3次的預期，並且宣布今年稍晚開始「逐步收縮資產負債表規模」，起初每月縮減60億美元國債與40億美元抵押債券(MBS)，最終上限總額為300億美元國債及200億美元MBS。

聯儲局鷹派的聲明令倫敦金備受打擊，金價從高位1280.8美元暴跌逾20美元至1257美元才略為企穩。

但金價今早反彈至1267美元附近後再度掉頭回落，目前更進一步刷新近3周新低至1256.6美元，逼近短期支持1255美元(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的50%回吐水平)。由於倫敦金持續受制於9日指數移動平均線之下，後市走勢應偏向下行，倫敦金將會繼續尋底，進一步下探1250美元甚至1245美元。

策略方面，我們根據6月14日策略於1270美元買入倫敦金並於目標1279美元平倉，獲利9美元。短期內若金價反彈至1270/1272美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1276美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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