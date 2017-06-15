訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:43 國際財經

觀望英央行議息 歐股中段續受壓

放大圖片

美國聯儲局加息0.25厘，首度交代縮減資產負債表安排，加上市場觀望英倫銀行今晚稍後公布的議息結果，油價繼續走軟，歐洲股市中段仍然下跌。道指期貨亦下跌近百點。

截至本港時間下午6時40分，英國富時100指數報7417點，跌56點或0.76%；德國DAX指數報12682點，跌123點或0.96%；法國CAC40指數報5186點，跌56點或1.06%；意大利富時MIB指數報20824點，跌136點或0.65%。

英國5月零售銷售較預期遜色，按月減少1.2%，跌幅大於預期的0.8%；按年僅上升0.9%，亦遠低於市場預期升1.7%。歐盟統計局公布，歐羅區4月未經季節調整的貿易順差為179億歐羅，市場預估順差為272億歐羅。英鎊今日低見1.2691美元，現報1.2710美元，跌0.32%。

荷蘭安智銀行策略分析師Martin van Vliet稱，美聯儲對資產負債表正常化採取審慎做法，但已經展開進程，這絕對是收緊政策，肯定傾向於鷹派。

道指期貨現報21236點，跌91點。

美滙指數上升，紐約原油期貨現時每桶報44.69美元，跌0.04美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報47.08美元，升0.08美元或0.17%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。