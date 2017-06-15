國際財經

美國聯儲局加息0.25厘，首度交代縮減資產負債表安排，加上市場觀望英倫銀行今晚稍後公布的議息結果，油價繼續走軟，歐洲股市中段仍然下跌。道指期貨亦下跌近百點。

截至本港時間下午6時40分，英國富時100指數報7417點，跌56點或0.76%；德國DAX指數報12682點，跌123點或0.96%；法國CAC40指數報5186點，跌56點或1.06%；意大利富時MIB指數報20824點，跌136點或0.65%。

英國5月零售銷售較預期遜色，按月減少1.2%，跌幅大於預期的0.8%；按年僅上升0.9%，亦遠低於市場預期升1.7%。歐盟統計局公布，歐羅區4月未經季節調整的貿易順差為179億歐羅，市場預估順差為272億歐羅。英鎊今日低見1.2691美元，現報1.2710美元，跌0.32%。

荷蘭安智銀行策略分析師Martin van Vliet稱，美聯儲對資產負債表正常化採取審慎做法，但已經展開進程，這絕對是收緊政策，肯定傾向於鷹派。

道指期貨現報21236點，跌91點。

美滙指數上升，紐約原油期貨現時每桶報44.69美元，跌0.04美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報47.08美元，升0.08美元或0.17%。