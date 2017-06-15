國際財經

周三(6月14日)國際貨幣基金組織(IMF)將中國2017年經濟增長預測從4月份時預估的6.6%上調至6.7%，為今年以來的第二次上調，而市場對於中國經濟回升的樂觀情緒則推動了澳元滙價走強。此外，周三公布的美國數據未如理想：美國5月零售銷售按月下降0.3%，降幅創下2016年1月以來最大；美國5月未季調核心消費者物價指數(CPI)按年增長1.7%，差於預期增長1.9%，創下2015年5月以來24個月新低，表明物價偏離美聯儲目標的風險進一步上升。受此拖累，美滙指數大幅下挫，澳元/美元則突破0.7600至日內高點0.7634，刷新自2017年4月4日以來的兩個月高位。

然而澳元/美元亦未能進一步向上拓寬空間，因周四凌晨美國聯儲局一如預期加息25個基點。儘管此前市場已普遍接受美國聯儲局6月將再度加息，但美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在會後聲明中表示加息將會持續，若經濟進展符合預期，可能會「相對較早」實施縮減資產負債表的計劃。對於近期疲軟的通脹數據，耶倫則表示聯儲局將「密切監控」通脹走勢，但不應對少數可能是噪音的通脹數據反應過度，同時再次強調將在未來幾年內實現2%通脹目標。耶倫鷹派言論刺激美滙指數收復日內全部跌幅，拖累澳元/美元回落至0.7600下方修整。

值得一提的是，儘管鐵礦石仍然維持在近8個月低位附近整固以及美聯儲收緊貨幣政策預期發酵，但澳元/美元自2017年5月9日觸及4個月低位0.7328以來已累計反彈逾300點。除卻美滙指數因市場質疑美國總統特朗普(Donald Trump)的執行力而持續走弱之外，澳洲經濟數據改善亦大大推動了澳元滙價走強：上周三(6月7日)公布的澳洲第一季度國內生產總值按年增長1.7%，好於預期增長1.5%，而今日(6月15日)公布的澳洲5月季調後失業率降至四年低點5.5%，澳洲5月就業人數增加4.2萬人，好於預期增加1萬人，連續第三個月優於預期。

今早強勁的澳洲就業數據一度推動澳元/美元反彈近50點至0.7631，相較於其他非美元貨幣的下行趨勢，澳元表現已足夠令人驚喜，但美國聯儲局的鷹派立場將為美滙指數帶來觸底反彈動力，故澳元/美元能否持續上升亦存隱憂。由於澳元/美元三度升至0.7530附近均受阻回落，令滙價有形成短期頂部而進一步調整的風險，故我們需留意澳元/美元短期內能否企穩關鍵水平0.7550/0.7565(小時圖上升趨勢線)。若跌穿此處水平，後市或有可能進一步回落至0.7500水平，但若澳元/美元持續企穩於0.76附近並進一步升穿0.7635，後市將有望進一步挑戰0.7700甚至0.7750水平。

策略方面，我們根據6月2日策略於0.7450建立的澳元沽盤已於0.7500止損平倉，虧損50點。若澳元/美元反彈至0.7700區域，我們將沽出澳元，下望0.7610，升穿0.7755止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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