訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:41 國際財經

上市地點有分歧 沙地阿美放緩上市步伐

《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地阿拉伯國營石油公司(沙地阿美)的上市進度放緩，因為該國王室與沙地阿美管理層之間，就上市地點產生分歧。

據悉，沙地阿美管理層正游說王室，同意該公司在倫敦與沙地本土同步上市，因為在美國上市可能為集團帶來很高的訴訟風險。

不過，沙地王室較傾向於同步在紐約上市，因為該國與美國政府有長遠關係，而且美國是全球最大資本市場。

一向主管沙地阿美上市的沙地副王儲Prince Mohammed bin Salman較支持在紐約上市的安排。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。