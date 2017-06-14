國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地阿拉伯國營石油公司(沙地阿美)的上市進度放緩，因為該國王室與沙地阿美管理層之間，就上市地點產生分歧。

據悉，沙地阿美管理層正游說王室，同意該公司在倫敦與沙地本土同步上市，因為在美國上市可能為集團帶來很高的訴訟風險。

不過，沙地王室較傾向於同步在紐約上市，因為該國與美國政府有長遠關係，而且美國是全球最大資本市場。

一向主管沙地阿美上市的沙地副王儲Prince Mohammed bin Salman較支持在紐約上市的安排。