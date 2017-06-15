國際財經

美國聯儲局於香港時間今天凌晨2時公布議息結果，一如所料加息0.25厘，聯邦基金利率升至介乎1厘至1.25厘水平【圖】，為今年第二次加息。局方官員繼續預期今年底聯邦基金利率中位數為1.375厘，即下半年再加息一次，令今年合計加息的次數預測仍然是3次。

道指又新高 能源股跌

議息聲明首度交代縮減資產負債表安排（縮表），表示如果經濟發展一如預期，局方相信今年內會開始着手把4.5萬億美元的資產負債表正常化。局方同時發放一份附錄，闡述縮表路線圖，並訂出上限，聯儲局主席耶倫在凌晨2時半會見記者。

聲明指出，勞工市場持續轉強，經濟今年以來持續溫和增長。局方還上調了今年經濟增長預測，但降低通脹的估算。一如5月的聲明，局方繼續認為經濟前景風險大致平衡。這次議息決定以8比1票數通過，只有一名官員對加息的決定投反對票。

議息結果公布前，美股三大指數輕微高開，未幾受能源股拖累倒跌，中段在宣布加息後道指升幅稍擴大。道指中段破頂，高見21379點，中段升30點，標指跌0.05%，納指升0.11%。能源股受油價下滑拖累大瀉，美國債息急跌也拖累金融股捱沽。大部分科網巨企繼續反彈，只有蘋果微跌。

昨天出爐的美國數據較差，導致美元在議息聲明公布前捱沽，議息後續跌。美滙指數降至96.323，創7個月新低，中段報96.476，跌0.5%。美元兌日圓低見108.95日圓，中段報109.06日圓，跌0.9%；美元兌歐羅報1.1279美元，跌0.6%。加元連升第5天，創4個月新高，每美元報1.3198加元，升0.3%。金價受美元弱勢刺激上升，現貨金中段報1276.19美元。

美國上周原油庫存下降166萬桶，跌幅少於預期的270萬桶，拖累油價一瀉如注，兩大油價指標創7個月新低。紐約期油失守45美元關，中段報44.74美元，跌3.7%；布蘭特期油報46.99美元，跌3.55%。

通脹放緩 零售急跌

聯儲局3月加息以來，美國經濟表現好壞不一。上月失業率降至4.3%的16年低位，經濟增長經過首季偏弱後亦反彈，惟通脹降溫，局方首選通脹指標、個人消費支出（PCE）物價指數今年2月一度達局方2%的目標，4月卻回落至1.7%。

昨天新出爐的數據亦顯示美國通脹壓力下降，5月消費物價指數（CPI）按月跌0.1%，一反市場預期的維持不變，按年增幅由4月的2.2%放緩至1.9%，為7個月以來最小升幅，主要受汽油價格下跌影響。核心CPI按年漲1.7%，為2015年5月以來最疲弱。

5月零售銷售按月跌0.3%，跌勢為16個月以來最急，與市場預期的上升0.1%背馳，反映汽車及非核心消費品銷情轉弱。4月企業庫存下跌0.2%，跌幅為半年來最大。歐股造好，但在美股開市後升幅顯著收窄，英法兩大市場甚至低收。