國際財經

周二(6月13日)美國公布的5月生產者物價指數(PPI)按月增長持平，符合市場預期，而5月PPI按年增長2.4%，略高於市場預期2.3%。雖然PPI數據平時對市場影響不大，但倫敦金在數據公布後仍進一步受壓跌穿1260美元至1259.1美元。

但正如我們昨日所提，「金價的跌勢在連跌4日之後已有所放緩，繼續沽空金價的投資者需要分外小心空頭回補所引致的技術反彈」，事實上金價昨晚跌至7日新低1259.1美元後亦終於出現力度較大的反彈，更升穿小時圖的下降通道頂部至1268.8美元。

今日(6月14日)倫敦金進一步反彈至1269.9美元後受阻回落，但下方亦在1266美元見初步支持。今晚8時30分將會公布美國5月消費者物價指數(CPI)及5月零售銷售數據，若數據表現強勁，倫敦金或會再度下探1260美元支持，但進一步大跌的可能性應該不大。預計短期內金價仍會維持10美元左右的窄幅波動，等待明日凌晨2時美國聯儲局公布議息結果及聲明後才有較為清晰的方向。

若聯儲局落實加息四分之一厘但會後聲明偏向鴿派，倫敦金或會重演3月美國聯儲局議息會議後的反彈情景，若屆時升穿1270美元，後市或可進一步回升至1280美元甚至更高。但若金價在議息聲明後跌穿9周指數移動平均線1260美元附近水平，則意味着金價仍會繼續尋底，下探1250美元甚至1245美元。

策略方面，若金價升穿1270美元，我們將短線買入倫敦金，上望1279美元，跌穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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