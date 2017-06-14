國際財經

上周五(6月9日)英國大選投票結果顯示保守黨未能取得議會的過半數席位，令英國出現史上第五次「懸浮國會」，英鎊/美元受此消息拖累一度暴跌逾300點至最低1.2634。其後英鎊/美元雖短暫反彈近150點至1.2779，惟1.2800附近沽壓沉重，滙價掉頭回落並於本周一(6月12日)再度下滑至1.2638。

不過，英鎊/美元在1.2630/1.2640區域的支持仍較為強勁，加上周二(6月13日)公布的英國通脹數據高於預期並升至4年來最高水平，英鎊/美元如虎添翼進一步大漲至1.2755，成功收復周一全部跌幅。

英國周二公布了5月消費者物價指數(CPI)、5月零售物價指數(RPI)及5月生產者物價指數(PPI)3項通脹數據，雖然PPI數據表現不及預期，但CPI及RPI的按月及按年升幅均高於預期，其中5月CPI更按年上升2.9%，創2013年6月以來最大升幅，而5月核心CPI按年上升2.6%，5月RPI按年上升3.7%。

強勁的英國通脹數據令英倫銀行繼續維持寬鬆貨幣政策的難度加大，尤其是臨近本周四(6月15日)英倫銀行的議息會議之時，投資者預計英倫銀行或會效法歐洲央行轉變口風，減弱央行貨幣寬鬆的力度。

然而本輪英國通脹數據的改善主要起因是近期表現疲軟的英鎊滙價而非薪資的增長，目前薪資增速與通脹增速的差距正在擴大。今日(6月14日)公布的英國4月平均周薪按年上升2.1%，低於預期增長2.4%及前值增長2.3%，正正顯示英國薪資增長放緩，加上英國形成「懸浮議會」，我們預計英倫銀行周四應該會繼續按兵不動，維持基準利率於0.25%不變。

今日英鎊/美元曾承接昨日升勢進一步反彈至1.2796，但滙價在1.2800區域(從1.2976至1.2634的下跌浪的50%回吐水平)再度遭遇強勁沽壓，現已回落至1.2740附近。但今晚美國將會公布5月CPI及5月零售銷售等重要數據，而且美國聯儲局將在明日凌晨2時公布議息結果及聲明，故英鎊/美元在今日紐約時段的走勢應會十分波動。

現時市場普遍預期美國6月加息決定已是「板上釘釘」，因此市場焦點預計將集中在聯儲局經濟預期及未來的加息步伐，若聯儲局對美國經濟下半年表現持樂觀態度，或將助美滙指數「起死回生」，再次升穿97.00關口，拖累英鎊/美元表現。若英鎊/美元短期反彈受制於1.2800/1.2830之下，滙價後市仍有望進一步跌穿1.2640並下探1.2510/1.2520支持區域。

策略方面，我們根據6月9日策略已於1.2790沽出英鎊/美元(目標1.2610，止損1.2850)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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