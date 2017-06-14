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今日 18:52 國際財經

數據理想 歐股保持升勢

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歐洲經濟數據進一步印證經濟穩健增長，在美國聯儲局公布議息結果前夕，歐股保持升勢。投資者關注聯儲局會否披露未來貨幣政策，及有關縮表計劃的更多線索。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7537點，升37點或0.49%；德國DAX指數報12864點，升99點或0.78%；法國CAC 40指數報5305點，升43點或0.83%；意大利富時MIB指數報21144點，升56點或0.27%。道指期貨暫報21302點，升22點。

歐洲經濟方面，歐羅區4月工業生產增加，且第一季就業人口增至紀錄高位，是表明歐羅區經濟穩健增長的又一例證。數據顯示，歐羅區4月工業生產按月增長0.5%，3月為下降0.1%；此外，第一季就業人口為1.548億人，按季升0.4%，按年增1.5%，為有記錄以來的最高值，刷新了2008年第一季的上次高值。

歐洲央行(ECB)一項研究顯示，央行2015年推出的購債舉措對通脹的影響日益明顯，但對經濟增長的正面作用卻幾乎消失。分析指出，當前歐央行開始討論，經濟增長和通脹的加快是否足以逐步削減2.3萬億歐羅的購債計劃，今年以後該計劃是否有必要延續從而維持通脹的上升。

不過，市場今日的焦點，相信集中在美國聯儲局(FED)稍候結束為期兩日的政策會議及會後聲明，預期將加息25點子，但估計投資者不太在意聯儲落實加息的消息，反而是等待其會否提供有關今年餘下時間政策的線索。至於聯儲局主席耶倫議息後召開的記者會料備受關注，其更可能會提供有關縮表計劃的更多線索。

油價下跌，之前公布的數據顯示，美國原油庫存上升，而石油出口國組織(OPEC)雖然承諾減產，也報告其產量有所增加。紐約原油期貨現時每桶報45.97美元，跌0.49美元或1.05%；倫敦布蘭特期油報48.33美元，跌0.39美元或0.8%。

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