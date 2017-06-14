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今日 18:23 國際財經

SK海力士傳加入INCJ陣營競購東芝晶片

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路透引述消息人士透露，由日本政府支持的日本產業革新機構(INCJ)牽頭競購東芝晶片業務的財團，將加入南韓晶片大廠SK海力士，預料有助提高這場爭奪戰中的競爭力。

消息稱，SK海力士將提供貸款，為該競購提供資金，但不會直接持股。

另外，消息人士亦確認《朝日新聞》的報道，INCJ的競購財團，現在加入了包括貝恩資本、KKR、SK海力士和日本政策投資銀行(DBJ)。

東芝晶片事業為全球第二大NAND晶片製造商，東芝希望至少賣得180億美元，東芝預定月底股東大會作出出售案的決定。

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