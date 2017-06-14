國際財經

市場擔心產油國的減產協議效果有限，難以改變全球供求失衡，外圍油價周二反覆後輕微滑落，終止連升兩天走勢。

紐約7月期油最低見45.56美元，收市升28美仙或0.6%，報每桶46.36美元。布蘭特8月期油曾低於48美元，收市升34美仙或0.7%，報每桶48.63美元。

周二較早時，石油出口國組織 (OPEC) 公布的月報顯示，上月產量升1%至3214萬桶，主要是因為利比亞、尼日利亞與伊拉克的產量增加。前兩國沒有參與減產，但伊拉克參與協議，同意減產21萬桶。根據OPEC月報，沙地阿拉伯上月產量為994萬桶，略高於前一月的993.8萬桶。

另外，《華爾街日報》引述消息人士稱，沙地國營石油預期6月運往美國的出口量，降至低於100萬桶，是30年低位。

Sun Global Investments行政總裁Mihir Kapadia表示，美國產量升勢依然是希望推動油價上升的OPEC所面對的最大難題。

美國庫存數據對油價也可能構成打擊。Schneider Electric分析員Robbie Fraser指出，上月美國庫存突然回升，引致油價下滑，一旦本周庫存再度增加，可能導致油價進一步回落。

另外，國際能源機構於周三將公布月報，可能修訂全球原油供求預測。