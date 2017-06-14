國際財經

召車軟件商優步(Uber)行政總裁卡蘭尼克（Travis Kalanick）向員工表示，他將會暫時離開公司，未有定下回歸時間。同時，根據集團董事會的一份文件稱，卡蘭尼克日後即使回歸，他原有的部分權力會轉至營運總監手上，而集團也會委任獨立主席，監督卡蘭尼克行為。

Uber周二向員工簡介一份由前司法部長Eric Holder參與撰寫的、關於該公司性騷擾與改革企業文化的調查報告及47項改革建議。該公司董事會在星期日已通過接納全份報告，以及將落實相關建議。該公司在周一解僱了主理商務的高級副總裁Emil Michael。

根據報告，卡蘭尼克即使日後回來，他的部分權力會轉由營運總監負責，包括處理日常事務與建立全新企業文化。

Uber希望聘人出任該職位已有一段時間，至今未有落實人選。

整個事件是在2月開始。當時，有Uber女工程師公開表示，遭到前上司性騷擾，而在投訴後更受到公司不公平對待。其後，事件引發更多Uber員工及整個科技業界的重視。其後，Uber聘請Holder任職的律師行調查整間公司的內部問題，又聘用另一間律師行Perkins Coie 單獨調查215宗性騷擾指控。根據後者調查結果，該公司上周解僱20名職員，部分個案仍在調查中。

Uber董事局成員Arianna Huffington周二向僱員表示，調查醜聞過程較預期更長，但已告一段落，現時是重建工作的開始。

該間有1.4萬僱員的公司近月來有多名主管離職，目前沒有一個明顯的第二號人物，代替卡蘭尼拉的職務。Uber上周聘用哈佛商學院的Frances Frei作為主管策略的高級副總裁，以及聘用Wan Ling Martello為獨立董事。