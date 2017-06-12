國際財經

美國財政部促請國會與所有聯邦金融監管機構，放寬2008年金融海嘯後對銀行業界實施的嚴格規管，刺激銀行界向商界提供借貸，以推動經濟發展及創造就業。民主黨批評，此舉只對大銀行有利。

銀行業界一直批評七年前通過的《多德-法蘭克法案》(Dodd-Frank Act)過於嚴厲。美國總統特朗普去年競選時的政綱之一，也是要放寬對金融業的監管。今年2月，他上任後發出行政命令，要求財政部研究在毋須修改法案下，作出放寬監管的處理。

財政部在周一晚上發表150頁報告，詳細提出它的建議，要求包括聯邦存款保障公司(FDIC)、消費者金融保障機構(CFPB)、聯邦儲備局在內的聯邦金融監管機構放寬監管，包括修改銀行壓力測試的基準、放寬銀行經營坐盤業務、限制CFPB權力、精簡監管安排等，但沒有要求監管機構取消有關《多德-法蘭克法案》訂立的監管安排。

暫時，不清楚金融監管機構有沒有落實上述建議的時間表。不過，聯邦金融監管機構如要作出規則上的改動，必須先公開及諮詢公眾，需要一定時間才可落實改動。同時，部分機構的主要負責人是由前總統奧巴馬任命，未必願意聽從特朗普的指令。另外，部分規則的放寬，例如伏爾克法案的規管，便需要五個監管機構共同進行修訂。

財長努欽在周二指出，報告建議是希望在不需要國會修訂法案前提下，讓監管機構變得更有效率，以及達致推動銀行借貸及創造就業的政策目的。

美國眾議院在6月8日通過撤銷《多德-法蘭克法案》的法案，但預期在參議院審議時，會面對民主黨的反對。

部分民主黨議員在周二公開反對財政部提交的建議，指出上述改動只對大銀行有利。銀行業界歡迎財政部公布的改動建議，希望盡快落實執行。