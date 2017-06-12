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今日 01:07 國際財經

加拿大央行:低利率政策已完成使命

加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)暗示，只要該國經濟持續呈強，央行可能很快加息。

波洛茲周二接受加拿大廣播公司訪問時指出，央行降低利率刺激因油價下滑的疲弱經濟的政策已經完成其使命。加拿大央行在2015年兩度減息，令到基準利率降至0.5%水平，藉以提振經濟。

前一天，加拿大央行副行長Carolyn Wilkins已表示，正評估有沒有需要保持低利率振興經濟的策略。

分析員指出，有關言論揭示央行可能考慮作出七年來首度加息的舉措。

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