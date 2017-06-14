即巿股評 港股直擊 國際財經

美國貨幣政策正陷於進退維谷的困局。自2007年次按風暴及2008年金融海嘯以來，聯儲局以超寬鬆貨幣政策刺激經濟，聯邦基金利率長時間低企於0厘至0.25厘，並再三推出量寬(QE)，雖然提振就業的成績令人滿意，通脹卻久久未能達標。這兩天聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行議息會議，到底會否以強硬姿態顯示繼續收緊貨幣政策的決心，還是借機為加息預期降溫，目前仍然眾說紛紜。

FOMC議息會議結果將於本港時間周四凌晨2時公布，隨後召開記者會。此前將公布5月消費物價指數(CPI)及核心CPI數據。彭博於6月5日至8日就此進行問卷調查，43名受訪經濟分析師中，僅11%受訪者認為美國CPI按年升幅能夠連續3個月達到2%或以上，較3月調查有42%受訪者認同通脹達到此目標大大縮減。

附【圖】所見，花旗美國通脹驚喜指數由2015年第二季開始走高，從負39.76升至今年3月的正9.18，惟4月及5月未能企穩此水平，再度回落至負數區域。花旗美國經濟驚喜指數近月的跌勢更急，軟硬數據都未能帶來驚喜。另外，路透商品期貨價格指數(CRB)雖然擺脫了2014年下半年開始的下行周期，但2016年至今仍然處於橫行格局，未見強勢反彈，反映商品需求並無大幅增長，舊經濟復甦談何容易！

另一方面，美國5月失業率續降至4.3%的16年低位。被聯儲局主席耶倫視為較非農職位增長與失業率更能真實反映美國勞工市場狀況的「就業市場狀況指數」(LCMI)，於去年6月脫離負數區域，過去11個月一直維持正值，4月數據錄得+3.5。LCMI由非農職位增長、勞動市場參與率、空缺職位、離職率、失業率及平均薪資等19個就業領域數據編纂而成，指數愈高意味就業市場愈理想。

目前聯儲局兩大使命──刺激就業及穩定物價各有各走，一方面現時市場達到「充分就業」代表有加息必要，但物價升幅不如預期，令貨幣政策去向更難捉摸。高盛認為，近月經濟數據疲軟並不會改變聯儲局本月加息的既定意向，估計該局可能9月開始縮表，並於12月再度上調基準利率。

不過，通脹預期降溫及經濟數據未如想像中強勁，若聯儲局真的釋放收緊貨幣政策的訊號，將十分弔詭。屆時耶倫必須清楚解釋，為何目前經濟數據疲弱只屬暫時性，以及讓市場相信未來經濟將強勁復甦。若以陰謀論而言，現階段調高利率只是為未來再次下調息率創造空間(例如應對「特朗普憧憬」破滅帶來的市場震盪)。故投資者必須留意，這次議息會議及記者會內容是否露出有關加息藍圖及縮表的蛛絲馬跡。

港股方面，恒生指數昨早反彈過百點，其後表現反覆，尾市高見25883點，逼近10天移動平均線(約25888點)，最終收於25852點，升144點(0.56%)。大市全日成交798.53億元，上升股份比例約59%。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容