國際財經

德國財政部長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)稱，歐洲央行(ECB)需要及時地退出當前貨幣政策，並警告低利率已經在全球一些地方造成問題。

朔伊布勒在演說時稱，很多地方的超寬鬆貨幣政策鼓勵了過度冒險、政策自滿、資本配置不當和資產價格泡沫，若不及時逆轉政策，還將繼續造成這些影響。

他指出，需要及時退出當前貨幣政策，回到更正常的軌道。

同時，他補充，美國聯儲局(FED)已經開啟了這個進程，歐央行最近對溝通進行調整，這可以被視為也指向類似方向。