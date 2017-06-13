國際財經

由於周一(6月12日)美國方面並無重要經濟數據公布，而且臨近美國聯儲局一連兩日的聯邦公開市場委員(FOMC)會議，投資者普遍取態謹慎，滙市及金市基本維持窄幅交投。

雖然倫敦金周一曾兩度反彈至1270美元附近，但可惜均未能成功突破下降通道頂部阻力1271/1272美元，加上意大利民粹主義政黨「五星運動」在地方選舉失利，令歐盟分裂的風險進一步降低，倫敦金在避險需求進一步下降的情況下持續受壓，進一步跌穿6月9日低位1264.6美元，最低見1263.5美元。

今日(6月13日)倫敦金仍然反彈乏力，進一步下挫至7日新低1261.7美元，距離短期支持1260美元僅有一步之遙。儘管我們認為金價有機會進一步跌穿1260美元並下探1255美元附近支持(從1214.1美元至1295.7美元的上升浪的50%回吐水平)，但金價的跌勢在連跌4日之後已有所放緩，繼續沽空金價的投資者需要分外小心空頭回補所引致的技術反彈。

儘管市場預期本周美國聯儲局加息四分之一厘的機會超過九成，但近期公布的美國經濟數據表現參差以及美國總統特朗普(Donald Trump)捲入「通俄門」政治風波均令美國經濟政治前景蒙上陰影，部分投資者認為美國聯儲局今年合共加息3次的機會不大。因此，市場關注的焦點將在於聯儲局議息後的聲明及主席耶倫(Janet Yellen)在新聞發佈會上的言論會否透露未來加息步伐的線索，若聲明及耶倫言論偏向鴿派，倫敦金或可重拾反彈良機。

策略方面，若金價反彈至1280/1282美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1266美元，升穿1285美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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