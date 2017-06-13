國際財經

市場將目光轉移至聯儲局今日稍後召開為期兩日的議息會議，並觀望其會否進一步釋出有關縮減資產負債表計劃的最新暗示，歐洲股市昨日下挫後今日反彈。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7521點，升9點或0.12%；德國DAX指數報12766點，升76點或0.6%；法國CAC 40指數報5265點，升24點或0.48%；意大利富時MIB指數報21102點，升192點或0.92%。道指期貨暫報21210點，升26點；至於連續兩個交易受壓的納指的期貨亦回升12點，報5708點。

英國5月通脹率意外上升至近4年新高，令消費者承受更大經濟壓力，繼上周英國大選沒有任何政黨取得過半數席位後，消費者又新增政治風險的不確定性。英國5月消費者物價指數(CPI)按年上漲2.9%，創2013年6月以來最大按年升幅，反映去年英國脫歐公投後英鎊貶值的影響。

儘管物價大幅攀升，不過外界普遍預期英倫銀行將會在周四最新的議息會議上維持利率不變。分析指出，英國繼大選後的政治動盪局勢可能會令英央行對考慮加息變得更為謹慎，若經濟進一步走軟，甚至可能會重啟大規模的購債舉措。

美國聯儲局議息會議舉行在即，雖然市場普遍預期將會加息25點子，為2015年12月啟動加息周期以來第4次加息；不過，就其對未來數月進一步緊縮步伐的任何新暗示，以及其對經濟和通脹前景的看法，反而是投資者關注的焦點。

紐約聯邦儲備銀行的調查顯示，美國通脹預期上月大跌，其中一項指標觸及去年初以來的低位，調查可能加劇聯儲局對物價整體低迷的擔憂。

油價上漲，受惠於石油出口國組織(OPEC)的領導國沙地阿拉伯聲明稱，將對客戶大規模減少供應，但美國產量增加意味着市場供應仍然過剩。紐約原油期貨現時每桶報46.26美元，升0.18美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報48.49美元，升0.2美元或0.41%。