國際財經

上周四(6月8日)歐洲央行一如市場預期維持三大利率不變，而歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在新聞發布會上表示，預計利率將在較長一段時間內維持在當前水平，遠超量化寬鬆政策(QE)實施期限，歐洲央行管理委員將全線下調歐羅區通脹預期，將QE持續直至通脹持續回升。

儘管歐洲央行承認歐羅區經濟逐漸復甦，並在聲明中刪除了「可能再次下調利率」的措辭，但並無落實進一步收緊貨幣政策，市場對此略感失望，歐羅/美元最終輾轉下跌至1.1200下方。然而歐羅跌勢並未就此停歇，上周五(6月9日)英國大選最終以迎來英國史上第五次「懸浮議會」結束，該結果令英國的政治局勢的發展更為複雜化，英國推遲退歐談判的可能性大大增加，拖累歐羅/美元跟隨英鎊/美元暴跌而進一步下挫至5月31日以來的新低1.1165。

不過，周一(6月12日)根據法國內政部公布的結果顯示，法國議會選舉第一輪投票結束後法國新任總統馬克龍(Emmanuel Macron)率領的共和國前進黨獲得了32.2%的得票率，預計獲得390到430個席位，在選舉中遙遙領先。市場預計法國總統馬克龍陣營將獲得議會多數席位，有利於新一屆政府推行施政主張，提高改革效率，這一結果減少了法國政治上的不確定性，一度推動歐羅/美元收復1.1200並升至日內高點1.1230，但隨著美滙指數在97.00附近重獲買盤支持，最終歐羅/美元回吐日內全部漲幅。

值得一提的是，儘管近期美國經濟數據表現參差不齊，但市場仍壓倒性預期美國聯儲局將於周四(6月15日)將聯邦基金利率目標區間調升至1.00-1.25%，若此次再度加息25基點，將是繼今年3月以來的第二度加息。加之市場期待美國聯儲局能提供更多關於縮減資產負債表計劃的細節，若有證據顯示縮減資產負債表將如期在年內實施，有望推動美滙指數進一步反彈。

技術走勢方面，歐羅/美元在6月初四度上探1.1280至1.1283區域(6個月高位)均受阻回落，加上日線圖相對強弱指標(RSI)與滙價走勢呈現頂背馳，這意味著滙價升勢或已接近衰竭，若後市跌穿18日指數移動平均線支持(現處1.1180水平)及1.1150短期支持，後市或進一步回落至1.1100甚至1.1060附近。不過，若本周聯儲局議息後下調未來通脹預期及對未來加息的步伐表現謹慎，則要小心歐羅/美元將重拾升勢甚至升破重要阻力1.1300。

策略方面，若歐羅/美元反彈至1.1240/1.1260區域，我們將沽出歐羅，下望1.1160，升穿1.1285止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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