國際財經

美國商務部部長羅斯(Wilbur Ross)表示，相信特朗普政府能夠通過談判與貿易夥伴國達成更好的貿易條款，而不是立即轉而採取關稅或其他可能招致報復或產生其他經濟衝擊的懲罰性措施。

美國總統特朗普今年決定不退出北美自由貿易協定(Nafta)，而是宣布就協定進行重新談判。美國與墨西哥和加拿大的正式談判最早將於8月啟動。

羅斯在《華爾街日報》CFO Network大會上發言時，以美國與墨西哥糖協議作為未引發爭執即達成協議的一個例子。他說，如果有關各方願意做出合理讓步，這類爭端是可以解決，並將會把這一策略用於中美間廣泛的貿易和投資談判中。

特朗普政府早前公布與中國達成的一項協議，旨在了結包括對華牛肉出口在內的多項爭端，使談判朝着更具實質性的市場開放推進。不過，特朗普和羅斯以及其他高層官員最看重的是減少美國貿易逆差，如果他們希望在這個問題上取得進展，還需進行更多的談判。

大部分經濟學家表示，貿易逆差與廣泛的經濟因素有較大關係。不過，羅斯認為，這與一些結構性因素也有關係，這些因素可以通過與貿易伙伴的談判加以解決。他稱，自由貿易並非意味着一個國家，也就是美國，必須消化全世界累積起來的貿易順差，舉例來說，如果中國減少從第三國的牛肉、大豆和工業品進口而增加從美國生產商的進口，那麼中國對美國的3470億美元貿易順差有可能縮減。

美國官員周一表示，他們與中國的牛肉進口解禁談判取得技術性進展。羅斯稱，美國對中國牛肉出口有可能在10日後恢復。