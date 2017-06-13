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今日 12:22 國際財經 時事脈搏

G7環境部長會公報 美拒簽氣候變化部分

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七大工業國(G7)環境部長會議結束，美國拒絕簽署涉及氣候變化部分的聯合公報。

會議在意大利舉行，主持會議的意大利環境部長加萊蒂(Gian Luca Galletti)於會後發表15頁的公報，但美國拒絕簽署有關氣候變化的部分。其他成員國對此表示遺憾，並希望繼續與美國對話。

公報重申，迅速和有效落實《巴黎協定》，是全球有效和緊急對抗氣候變化的工具，全面落實協定，是保障地球、社會和經濟的安全和繁榮的關鍵。

美國在備註中提到，最近宣布退出《巴黎協定》，停止落實協定和相關財務責任，因此不會與其他六國重申《巴黎協定》的承諾，但會自行採取行動，在保障經濟強健和環境健康下，減少碳足印。美國亦拒絕財政上支持發展中國家減少污染物排放。美國環保局局長普魯伊特(Scott Pruitt)發聲明指，應該就協定重新對話，《巴黎協定》並非唯一工具應對氣候變化。

全球應對氣候變化面臨嚴峻考驗，美國總統特朗普本月初宣布美國退出《巴黎協定》，指摘協定對美國經濟帶來負擔，但對中國及印度有利。他的決定引起國內外抨擊，美國各界醞釀自行遵守協定，德法意3國更表明不會跟美方重新談判氣候協定。

外界認為，今次美國不同意聯合公報部分內容，反映美國與世界多個主要經濟體在應對氣候變化問題上，分歧愈來愈大。

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