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今日 05:41 國際財經

蘋果跌逾2% 道指納指連跌兩天

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科技股持續下滑，資金流向表現較差的類別，道瓊斯工業平均指數與納斯特綜合指數周一回落，連續第二個交易天倒退。

道瓊斯工業平均指數收市跌36點或0.17%，報21235；蘋果與麥當勞表現較差，抵消了通用電氣與雪佛龍的升勢。

標準普爾500指數最多回落12點，收市跌2點或0.1%，報2429；11個主要分項內，6個下跌，科技股表現最差，跌0.8%，能源與電訊分別升0.7%與0.9%。納斯特綜合指數最多跌97點，收市跌32點或0.52%，報6175。

Voya Financial高級市場策略師Karyn Cavanaugh指出，科技股持續受壓，是因為之前12個月累積了可觀升幅，一旦市況可能有變，成為投資者獲利回吐的對象，但此類股份基本因素不差。

PNC Asset Management Group投資總監Bill Stone認為，投資者仍是以換馬為主，所以科技股回落後，能源與金融類相繼回升，而且換馬對象不單單限於藍籌，中小型股份也受惠，Russell 2000與標普小型股指數在6月均上揚3.6%。

科技五大龍頭(FANG)均下滑。蘋果跌2.5%，Mizuho調低對該公司的評價。微軟回落0.8%。

行政總裁換人的通用電氣升3.6%。

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