國際財經

召車軟件商Uber董事會在星期日通過一系列的改革建議，細節將於周二公布。有消息人士指出，Uber行政總裁Travis Kalanick很可能暫時離開公司休假，但未有定案；主理商務的高級副總裁Emil Michael已離職。

傳媒引述Uber董事會一個代表稱，該公司已採納了由前司法部長Eric Holder主理的律師行所提交的改革企業文化與運作建議，解決困擾公司多個月的性騷擾指控。該公司預備在周二向員工講解改革內容。

Uber是在今年2月聘請Holder主理的律師行，檢討內部運作，以應對有女性僱員發出公開信，指控公司沒有努力解決僱員遭性騷擾的問題。

消息人士指出，律師行報告認為Kalanick給予1.2萬名僱員有太大的自由度，建議集團強化管理工作。上周，Uber因應律師行對215宗性騷擾指控報告，解僱20名僱員。

Kalanick的管理模式曾經是加州矽谷其他科技初創公司學習的對象。因此，如果他真的暫時離開Uber，對市場可能構成重大衝擊。除了性騷擾事宜外，Kalanick想暫離公司，也可能與他的母親剛剛因意外離世有關。

Michael是Kalanick的重要助手。他的一些行為也備受爭議，例如聘請私家偵探追查撰寫Uber負面新聞的記者資料等。