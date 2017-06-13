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國際財經
英國富時100指數收報7511，跌0.21%或15點。
德國DAX指數收報12690，跌0.98%或125點。
法國CAC 40指數收報5240，跌1.12%或59點。
金管快速支付 可跨行轉人幣
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新盤周末沽93伙減六成
人生如拳擊
占飛
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世界大變 一招豈止保命
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風險的轉型、轉移和轉讓
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做頂尖10%的秘訣
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UK election mixed news for China and Hong Kong investors
Mark O'Neill｜ EJ Insight
五因素支持 油市前景未虞太淡
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旅發局8月中環舉辦香港電競音樂節
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許仕仁案終極上訴周三頒裁決
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天文台未來數小時考慮改掛8號風球
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梁國雄收捐款案表證成立
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觀塘線列車服務逐步回復正常
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港股挫322點 強勢板塊回吐
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資金猛追長汽 午後飆兩成
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天文台5時半前改發8號風球
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