國際財經

美股低開後持續下跌，科技板塊沽壓未止，蘋果又被瑞穗降級及調低目標價，股價續瀉逾2%，拖累納指走低；同時，市場亦觀望聯儲局本周的議息會議。

截至本港時間晚上約10時59分，道指報21230點，跌40點或0.19%；標普500指數報2425點，跌6點或0.24%；納指報6158點，跌49點或0.79%。

市場關注歐洲最近舉行的大選，上周英國大選結束後，英國政府的前途面臨更大的不確定性。現任保守黨政府計劃與小黨派愛爾蘭民主統一黨達成聯盟關係，以確保在議會擁有多數席位。分析指出，不少問題仍然存在高度不確定性，包括英國政府對於脫歐談判的立場將如何轉變。

同時，法國總統馬克龍所在的政黨La Republique En Marche有跡像在第一輪議會大選中獲得勝利。周日第一輪投票過後的預測顯示，馬克龍所帶領的新政黨有望在國民議會選舉中擊敗傳統的主流政黨，獲得巨大的多數優勢，去推進有利於商業的改革。

值得留意的是，市場關注美國聯儲局明日起召開為期兩日的議息會議，雖然投資者普遍預期聯儲局將會再度加息，但關心的反而是聯儲局對未來幾個月及明年進一步收緊政策的步伐，以及就其縮表計劃的細節，是否會有新的暗示。

個股方面，蘋果股價跌逾2%，此前瑞穗證券將其股票評級從買入下調為中性，稱其股價是建立在最樂觀預期基礎上的。另外，亞馬遜、Facebook、Nvidia及微軟等亦承壓，分別下跌1%至2%不等。

油價上漲，紐約原油期貨現時每桶報46.36美元，升0.53美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報48.74美元，升0.59美元或1.23%。

歐洲股市下跌，英國富時100指數報7513點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報12704點，跌110點或0.87%；法國CAC 40指數報5241點，跌57點或1.09%；意大利富時MIB指數報20985點，跌136點或0.65%。