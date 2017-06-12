國際財經

上周四(6月8日)歐洲央行議息及英國大選的結果都令市場較為失望，拖累歐羅/美元及英鎊/美元大幅回落，尤其是英國出現「懸浮議會」的惡劣情況，令英鎊/美元從高位暴跌逾300點，推動美滙指數再度升穿97水平，並於上周五(6月9日)進一步反彈至7日高位97.50。

受累於美滙指數反彈及避險需求的減弱，倫敦金在上周後段連續三日下挫。雖然倫敦金曾嘗試企穩日線圖的上升通道底部1270美元而展開小幅反彈，但上周五鈀金價格從盤中低位大漲逾7%至16年新高916.3美元後一度急挫逾4%，令倫敦金亦瞬間跌穿1270美元，最低見1264.6美元。

不過，當晚美國公布的經濟數據仍表現疲弱：4月批發庫存終值按月下跌0.5%，創逾1年來最大跌幅，而4月批發銷售意外按月下跌0.4%，遠遜於預期增長0.2%。疲弱的美國數據拖累美滙指數從高位回落，加上金價在1264.5美元附近有一定支持(從1214.1美元至1295.7美元的上升浪的38.2%回吐水平)，金價小幅回升至1267美元收市，全日下跌0.84%。

由於倫敦金在上周三(6月7日)大漲至近7個月新高1295.7美元後連續三日下挫，並跌穿日線圖的上升通道底部，技術走勢上金價或已初步見頂。雖然金價今日企穩1265美元並兩度反彈至1270美元附近，但短期內需升穿小時圖的上升通道頂部1270/1272美元才有機會進一步回升至1276美元甚至1280美元附近。鑒於本周美國聯儲局加息的機會甚高，倫敦金反彈的力度應該有限，金價後市短暫反彈後或會進一步下探至1260美元甚至1255美元附近(從1214.1美元至1295.7美元的上升浪的50%回吐水平)。

策略方面，若金價反彈至1280/1282美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1266美元，升穿1285美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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