國際財經

歐美政治、經濟對全球市場的影響持續，其中英國首相文翠珊(Theresa May)組建有效政府、法國議會選舉，以及美國聯儲局議息等，料對市場造成一定衝擊，削弱投資信心，歐洲股市中段跌幅擴大。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7507點，跌19點或0.26%；德國DAX指數報12694點，跌121點或0.95%；法國CAC 40指數報5242點，跌57點或1.08%；意大利富時MIB指數報20942點，跌180點或0.85%。道指期貨暫報21173點，跌34點；而上周五急跌的納指，目前期貨再跌44點或0.77%，報5703點。

本周主導市場的最大因素，相信是一系列的央行會議，及文翠珊組建有效政府的努力。分析指出，聯儲加息相信已完全被市場所消化，預期措辭會比較溫和，並將焦點放於聯儲局對未來幾個月及明年進一步收緊政策的步伐、以及就其縮表計劃的細節，是否會有新的暗示。相反，令人關注的反而是日本央行，因為有消息指日央行在考慮撤回緊急刺激措施。

歐洲方面，在定於下周開始的脫歐談判前，文翠珊急忙收拾殘局，並重新團結她所在的保守黨。歐盟領導人擔心，文翠珊大選爆冷失利會推遲原定本月開始的脫歐談判，並讓協商失敗的風險上升，未來一周這件事的影響無疑將繼續成為主要話題。

另外，對於歐洲同樣重要的大事，還有法國議會選舉。但評級機構標普稱，或將上調法國和歐羅區經濟增長前景，因法國總統馬克龍有望贏得議會絕大多數席位，從而得以推進他所承諾的促進商業的改革。馬克龍希望迅速開展一系列經濟和社會改革，其中包括放寬一項嚴格的勞工法，以及對龐大的養老金體系進行改革。

值得留意的是，投資者亦關注美國總統特朗普承諾，將努力加快公路和其他項目審批。這是他旨在修整美國老舊的基礎設施、規模一萬億美元提案的一部分。

油價上揚，因市場料油價在近期大跌後可能已觸底，但供應過剩仍給油價增添壓力，尤其美國活躍鑽機數量持續增長，限制油價升幅。紐約原油期貨現時每桶報46.01美元，升0.18美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報48.37美元，升0.22美元或0.46%。