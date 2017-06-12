國際財經

英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)表示，英國仍有可能在沒有達成協議的情況下，結束與歐盟的談判。

他表示，英國政府已經研究了未達成協議的應變計劃，為了讓英國得到最佳協議，這是一個很重要的選項。

他向BBC電台表示，如果你進行談判，但沒有能力抽身退出，那麼你在這場談判將會得到很糟的結果，他預期英國將有能力與歐盟達成協議。

他續稱，那些歐盟成員國家有他們自己的利益考量，所以雖然他不認為會走到那一步，但如果走到那一步時，他們擁有能夠放棄談判的這個選擇是很重要的。



