國際財經

上周五(6月9日)公布的加拿大5月全職就業人數增長7.7萬，抵消了兼職就業人數下降2.23萬的負面影響，令加拿大5月總體就業人數大幅增長5.45萬，優於預期的1.5萬的增長。該就業數據極大地提振了加元滙價，拖累美元/加元自1.3511大跌90點至日內低點1.3421，其後滙價在逢低買盤的支持下小幅反彈至1.3461收市，全周仍錄得0.23%跌幅。

除加拿大5月就業人口大幅增長，加拿大5月就業參與率亦從4月份的65.6%上升至65.8%。這表明當前加拿大5月就業狀況保持強勁，就業市場趨緊，或會為加拿大央行在2018年上半年加息鋪平道路。此前路透調查顯示，經濟學家普遍預計加拿大央行將在2018年第二季度加息25個基點至0.75%。

另外，受助於尼日利亞Trans Niger輸油管道發生漏油停運事件，上周五紐約7月期油在觸及日內最低45.27美元後企穩並持續小幅反彈，最終上漲0.42%，並收於45.83美元，商品貨幣加元亦因此受益走強，成為加拿大5月就業數據的「幫兇」，共同施壓美元/加元走勢，令美元/加元全數回吐上周三美國原油庫存數據公布之後的累積升幅。

展望本周，投資者需要重點關注周二(6月13日)公布的石油出口國組織的每月原油市場報告與周三(6月14日)的國際能源署每月原油市場報告，料將對紐約期油與加元滙價走勢構成重大影響。另外，周三公布的美國5月消費者物價指數(CPI)與美國5月零售銷售數據亦將是美國聯儲局6月議息決定的參考指標。而期待已久的美聯儲6月議息決定則將於周四(6月15日)凌晨2點公布。

日線圖顯示，美元/加元雖升穿了日線圖的小型下降通道，但暫時陷入了1.3420至1.3550之間的整固區域。若短期內美元/加元仍受制於1.3540(從1.3792至1.3386的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)之下，技術上滙價仍屬弱勢反彈，後市再度下跌的可能性偏高。若本周聯儲局議息會議後發布的經濟預測和未來加息步伐有所下調，美滙指數將會遭受沉重打擊，屆時美元/加元應會跌穿1.3400支持區並進一步下探1.3300區域。

策略方面，我們已根據6月7日策略於1.3500沽出美元/加元(目標1.3400，止損1.3550)，但下移止盤至1.3430後提早平倉，獲利70點。若美元/加元反彈至18日指數移動平均線附近1.3490/1.3500區域，我們將再次沽出美元，下望1.3420，升穿1.3550止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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