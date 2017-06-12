國際財經

南韓總統文在寅表示，南韓整體失業狀況非常嚴峻，尤其是年輕人的失業情況，並敦促國會通過追加預算案，以便能盡早創造更多就業職位。

文在寅在針對追加預算發表的講話中指出，倘若對目前的失業情況置之不理，則有可能在稍後時間演變成一場經濟危機，無異於全國性災難。他稱，如果追加預算項目獲得通過，有望創造出11萬個職位。

首爾政府上周一宣布一項追加預算，旨在增加社會福利補貼，特別是為了兌現文在寅創造更多就業職位的競選承諾，而預算案的實施必須獲得國會批准。