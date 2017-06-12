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今日 13:07 國際財經

Visa:英國消費者4年來首減開支

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根據信用卡公司Visa的數據，英國5月經通脹調整的消費者開支按年減少0.8%，是自2013年9月以來首度按年減少。按月計則下跌1.9%。

Visa董事總經理Kevin Jenkins表示，數據顯示物價上升及工資增長緩慢打擊消費意欲。

Visa稱，小型零售商的銷售跌幅為5年最大。這方面的下跌部分由強勁的網上銷售抵消。酒店及餐廳的消費雖然近數季較零售商的銷售增長快，但5月錄得按年增長回落至3.3%。

運輸及衣飾類別的銷售跌幅最大。

去年的脫歐公投後英鎊急挫，跌幅逾一成，導致通脹上升。

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