國際財經

南韓央行副行長Yoon Myun-shik對外電表示，行長李柱烈今早有關央行應考慮調整寬鬆政策可能性的講話，並不意味在不久的將來會收緊政策。

Yoon Myun-shik表示，李柱烈在5月份利率決定發布後，曾表示再次減息的必要性減低，今天的講話可以被視作是朝着該方向邁出半步。

Yoon Myun-shik續稱，在6月份沒有利率決定的情況下，南韓央行試圖向市場發送最新的消息，以反映經濟數據向好、家庭債務上升及房地產市場形勢。下次議息會議定於7月13日舉行。