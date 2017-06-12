訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:42 國際財經

韓央行副行長:行長言論非意味短期收緊政策

南韓央行副行長Yoon Myun-shik對外電表示，行長李柱烈今早有關央行應考慮調整寬鬆政策可能性的講話，並不意味在不久的將來會收緊政策。

Yoon Myun-shik表示，李柱烈在5月份利率決定發布後，曾表示再次減息的必要性減低，今天的講話可以被視作是朝着該方向邁出半步。

Yoon Myun-shik續稱，在6月份沒有利率決定的情況下，南韓央行試圖向市場發送最新的消息，以反映經濟數據向好、家庭債務上升及房地產市場形勢。下次議息會議定於7月13日舉行。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。