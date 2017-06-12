比特幣(Bitcoin)價格繼續飆升，周日首度突破3000美元，當日最高見3012美元，受亞洲投資者需求增長帶動。
根據Coindesk資料顯示，比特幣隨後繼續走高，曾高見3025美元。截至本港時間早上9時29分，報3010美元，回軟0.28%；以人民幣計算，報20734元。
中國上周同意多家主要比特幣交易所恢復提現業務；日本政府4月批准比特幣作為合法支付方式，當地投資者對比特幣的興趣增加。
比特幣去年12月底價格在968美元，至今上升逾兩倍，單在本月就升近三成。
今日 09:37 國際財經
比特幣(Bitcoin)價格繼續飆升，周日首度突破3000美元，當日最高見3012美元，受亞洲投資者需求增長帶動。
根據Coindesk資料顯示，比特幣隨後繼續走高，曾高見3025美元。截至本港時間早上9時29分，報3010美元，回軟0.28%；以人民幣計算，報20734元。
中國上周同意多家主要比特幣交易所恢復提現業務；日本政府4月批准比特幣作為合法支付方式，當地投資者對比特幣的興趣增加。
比特幣去年12月底價格在968美元，至今上升逾兩倍，單在本月就升近三成。
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