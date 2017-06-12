訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:37 國際財經

比特幣突破3000美元創新高

放大圖片

比特幣(Bitcoin)價格繼續飆升，周日首度突破3000美元，當日最高見3012美元，受亞洲投資者需求增長帶動。

根據Coindesk資料顯示，比特幣隨後繼續走高，曾高見3025美元。截至本港時間早上9時29分，報3010美元，回軟0.28%；以人民幣計算，報20734元。

中國上周同意多家主要比特幣交易所恢復提現業務；日本政府4月批准比特幣作為合法支付方式，當地投資者對比特幣的興趣增加。

比特幣去年12月底價格在968美元，至今上升逾兩倍，單在本月就升近三成。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。