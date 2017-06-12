國際財經

美國股市上周淡靜，直至上周五在科技股急挫下有較大調整。市場人士指出，股市本周的重點，將聚焦在聯儲局議息會與科技重磅股表現。

回顧上周市況，稱為FANG的五大科技重磅股份(Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟與Alphabet) 上周五顯著回落，導致納斯特綜合指數當天急跌1.8%。道瓊斯工業平均指數創紀錄新高。累計上周，道指升0.3%，標準普爾500指數跌0.3%，納指跌1.5%。

市場人士指出，科技龍頭上周五的下滑是與獲利回吐有關，因為該類股份之前升勢強勁。高盛發表研究報告，質疑它們的股價被過份高估。

瑞銀股票與衍生工具策略師Julian Emanuel認為，本周市場焦點是有關股份的動力是否減弱，以及聯儲局的語調。他相信，如果FANG轉勢偏軟，本周大市將有進一步下滑的可能。

不過，市場最關注的，肯定是聯儲局將於周二舉行一連兩天的議息會。一般相信，該局有超過90%可能，作出加息0.25%的決定。同時，聯儲局官員們可能表示，通脹較預期溫和，以及對經濟增長有信心的看法。議息會後，聯儲局主席耶倫將主持記者會，屆時可能談及聯儲局下一次加息的考量，以及縮少資產負債表規模的安排。

Emanuel相信，聯儲局議息後的會議公告語調較溫和或中性，對股市是利好消息，因為金融股可能會造好，成為支持後市的主力。金融股上周五升近2%，紓緩科技股跌勢的打擊。

不過，美銀美林美息策略師Mark Cabana指出，市場已反映聯儲局溫和加息的步伐，因為以現價計算，交易商預期聯儲局年底前再加息的可能性只是45%，因此相信今次的會後聲明很難進一步提升有關看法。

另一方面，本周公布的美國經濟數據不多，但兩項數據不可忽視，而且它們均是周二公布，便是消費物價指數與零售數據。

市場預期核心消費物價指數將升0.2%，按年升1.9%，而聯儲局視為通脹指標的個人開支消費指數只是1.5%。至於零售數值，市場預期只升0.1%。如果屆時公布的數據較上述預期差，市場有理由相信美國經濟增長較預期差，也影響聯儲局對通脹與經濟前景看法，進而影響它們的加息步伐。