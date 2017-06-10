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國際財經
英國富時100指數收報7527，升1.04%或77點。
德國DAX指數收報12815，升0.80%或102點。
法國CAC 40指數收報5299，升0.67%或35點。
歐央行看好經濟 為收水造勢
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李庭豐
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