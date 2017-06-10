即巿股評 港股直擊 國際財經

這邊廂，歐洲央行行長德拉吉在議息會議後表示，預計歐羅區利率將在一段較長時間內維持在現有水平，會上並無討論退市措施，反而做好準備應對形勢轉差，重申有需要時會延長買債計劃，甚至加碼。

那邊廂，英國大選保守黨未能贏得過半數議席，形成「懸峙國會」。英國首相文翠珊(Theresa May)提前大選旨在挾民意以便強硬處理脫歐談判，惟保守黨最終大失預算，更丟掉國會控制權。

受消息拖累，歐羅及英鎊滙價雙雙受挫回落，帶動美滙指數重越97水平；歐洲股市包括歐洲藍籌50指數(EURO STOXX 50)及英國富時100指數則造好，英股更由跌轉升。

歐羅兌美元此前連續5日上試1.13關口，卻於歐洲央行公布議息結果前承壓，當歐洲央行下調未來兩年通脹預測及德拉吉鴿語連連後，歐羅兌美元一度失守1.12水平，但並未跌出5月22日開展的小型徘徊區底部；目前歐羅兌美元仍在區間上落，看來1.13至1.15阻力頗大。

另一方面，英鎊兌美元滙價受點票結果衝擊，由1.29一度急插至1.2636，創4月18日文翠珊宣布提前大選後新低。

英國與歐盟將於本月19日啟動脫歐談判，這次大選結果顯示文翠珊主張的「硬脫歐」路線並非主流民意，日後英國的立場或會軟化。英鎊兌美元料橫行整固，甚至下試重要支持位約1.25水平附近，即去年12月至今年4月的徘徊區頂部。

港股方面，恒生指數周五高開27點，報26090點，再創逾23個月新高，之後反覆向下，一度倒跌140點，見25922點全日低位，逼近10天移動平均線(約25866點)。恒指最終收報26030點，跌32點(0.1%)。大市全日成交額約1170億元，為3月17日以來最高，可是上升股票比例只有38%。

縱然按照企業盈利估算，恒生指數現階段估值屬於偏高(詳見本欄4月1日及6月3日刊文)，惟本報EJFQ系統周線無基準輪動圖顯示，恒指仍然向右伸延，意味上升動力沒有大變化【圖】。相對較弱勢的國企指數周線則有掉頭向上跡象，需再多觀察一兩星期，才可確認國企指數能否突破5月底以來的橫行整固格局。

大市近月以不同板塊此起彼落的形式維持上升動力。目前支撐大市短線向上的板塊，以地產建築、服務、消費品及工業股為主。

地產建築板塊於5月底開始接替科技股成為升市領頭羊，汽車股跑贏大市亦有助消費品行業突圍而出，吉利(00175)周五高見15.6元再創多年新高，收報15.48元，彈升2.25%。

然而，這些板塊當中，部分股票估值已屆偏高水平，拋離預測中位數，例如中國恒大(03333)的預測市賬率升至逾3倍，吉利的預測市盈率升至13倍；投資者選股時須留意估值情況，謹慎控制風險為上。

信報投資研究部

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