國際財經

英國大選塵埃落定，投資者的風險偏好情緒改善，令美股三大指數高開，其中納指再創出新高。

英國保守黨雖然在國會議席中未能取得過半數，但在取得10個議席的北愛爾蘭民主統一黨支持下，令其總議席數目超過半數。而首相文翠珊表示，正籌組新政府，並會在10日內啟動脫歐談判。令英國的政局不明朗憂慮消減。

截至香港時間晚上9時40分，道指報21226點，升43或0.21%；標指500報2437點，升4點或0.17%，納指報6330點，升8點或0.13%，最高見6332點，創新高。

標普500金融板塊漲0.8%，美國銀行、摩根大通、富國銀行等對板塊提振最大；高盛漲1.2%，為道指供獻最大的成分股。

另外油價回穩，埃克森美孚、雪弗龍和康菲石油造好。

阿里巴巴在杭州進行第二日投資者日，主席馬雲希望公司到2036年，如果能夠服務全球20億消費者，支援一億盈利企業，將成為世界第五大經濟體。其股價一度漲3%，報146.57美元，創盤中紀錄新高。新報145.41美元，升2.4%。

歐洲股繼續造好，德國DAX報12787點，升74點或0.58%；英國富時指數報7504點，跌54點或0.73%；法國CAC報5296點，升31點或0.6%。

國際油價靠穩，紐約期油每桶報45.79美元，升0.15美元或0.33%；布蘭特期油報47.96美元，升0.1美元或0.21%。

避險情緒減退，金價每盎斯下跌10.8美元或0.84%，報1268.7美元。