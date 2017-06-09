國際財經

周四(6月8日)歐洲央行議息會議結果一如市場預期，歐洲央行上調2017年至2019年經濟增長預測，但亦同時下調了上述三年的通脹預期，會議聲明刪除了「可能進一步降息」的措辭，但並未討論縮減買債計劃的規模。由於歐洲央行行長在新聞發布會的言論並未明顯轉向鷹派，歐羅/美元受壓回落，推動美滙指數反彈升穿97水平。

此外，美國前聯邦調查局局長科米(James Comey)昨晚在國會就「通俄門」調查事件作證，一如之前提交的書面證詞一樣未給市場帶來震盪，美國總統特朗普(Donald Trump)遭彈劾的概率大大下降，令市場的避險情緒進一步降溫。

美滙指數反彈，加上避險需求減弱，令倫敦金周四進一步下跌至1271.3美元，逼近日線圖上升通道底部支持1270美元。

倫敦金首次跌至1271美元附近後曾大幅反彈至1280美元附近，但英國大選的投票結果在今日(6月9日)揭盅，最終顯示最令人擔憂的「懸峙國會」成為事實，英鎊/美元暴跌逾2%至一個半月新低1.2634，進一步推動美滙指數反彈至97.40之上，拖累倫敦金再度下滑至1271.3美元。

目前倫敦金在1270美元附近仍有一定支持，現時正小幅反彈至1274美元附近，但金價需突破1275/1276美元阻力才有望回升至1280美元或1286美元區域，否則隨着下周美國聯儲局議息會議的臨近，倫敦金受壓回落的機會仍高。若失守1270美元，金價或將進一步下探1264.5美元，甚至1255美元附近(從1214.1美元至1295.7美元的上升浪的50%回吐水平)支持。

策略方面，若金價反彈至1286/1288美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1266美元，升穿1292美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd