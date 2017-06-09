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今日 18:39 國際財經

歐股中段續升 英鎊跌幅收窄

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英國首相文翠珊領導的保守黨在國會大選中，未能獲得過半數議席，但由於市場早已有心理準備，未有對英股造成衝擊，惟英磅受壓下跌；而歐洲整體主要股市中段持續上揚。

截至本港時間下午6時35分，英國富時100指數報7501點，升51點或0.7%；德國DAX指數報12779點，升65點或0.52%；法國CAC 40指數報5287點，升23點或0.44%；意大利富時MIB指數報21059點，升18點或0.09%。道指期貨暫報21170點，升36點。

受英國將出現懸峙國會局面，英鎊兌美元一度下跌逾0.02美元，觸及八周低位1.2636美元，但其後跌幅逐漸收窄，現報1.2732美元，跌1.74%。倫敦經紀商Oanda分析師Craig Erlam說，懸峙國會為英國脫歐談判增添不確定性因素，而且英國要達成脫歐協議的時間剩餘不多。

雖然歐洲央行(ECB)周四維持基準利率不變，並刪除減息的指引，但該行管委諾沃特尼(Ewald Nowotny)表示，當前歐羅區的風險傾向於通脹放緩，因此加大央行制定貨幣政策的難度。

數據方面，英國國家統計局公布，4月工業生產較前月上升0.2%，市場預估為上升0.8%；製造業產出較前月上升0.2%，市場預估為上升0.9%。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報45.87美元，升0.23美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報48.1美元，升0.24美元或0.5%。

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